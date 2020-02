Così David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro l'Inter in Coppa Italia: "Oggi era una partita importantissima per noi, siamo stati compatti, abbiamo gestito bene situazioni difficili, dopo la sconfitta col Lecce non era facile. Dobbiamo ora guardare partita per partita, dopo la sconfitta contro il Lecce dovevamo mettere giù la testa e affrontare bene questa gara. Gattuso ci ha detto ora di continuare così, dobbiamo arrivare a Napoli e pensare alla partita con il Cagliari. Dobbiamo giocare la nostra partita anche al ritorno, l'Inter ha qualità e dobbiamo affrontarla come oggi. Strana questa differenza tra Champions e campionato, ora dobbiamo portare anche in serie A quanto di buono facciamo in coppa perché abbiamo le qualità per farlo. Forse perché nelle coppe siamo ancora in corsa ma anche in campionato mancano ancora tante giornate, dobbiamo arrivare il più in alto possibile. Cosa c'è stato di diverso rispetto all'1-3 di campionato? Il risultato (ride, ndr). Abbiamo fatto la nostra partita e speriamo che questo risultato ci dia morale per il campionato. Questa squadra ha giocatori di qualità, siamo il Napoli, abbiamo l'esperienza e qualche volta riusciamo a fare delle belle cose. Dobbiamo continuare a lavorare perché mancano ancora 3 mesi per raggiungere i nostri obiettivi. Io titolare? C'è una bella competizione tra noi portiere, anche Meret ha qualità, Karnezis, sono decisioni del mister, io sono a disposizione".