Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Raul invece è al passo d’addio: troppo forte il richiamo di casa per la sua famiglia e, di conseguenza, del Villarreal per lui. Il «sottomarino giallo» pagherà la clausola di quattro milioni e riporterà l’ex madridista nella Liga. Una buona notizia, però, per Ancelotti c’è: i soldi incassati per Albiol il Napoli li girerà sul conto dell’Arsenal per riscattare Ospina che completerà dunque il terzetto dei portieri".