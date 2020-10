Dopo il ritiro a Castel di Sangro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non ha vissuto un buon periodo. Lo scorso 10 settembre è risultato positivo al Covid-19 e ha vissuto la quarantena, con un po' di preoccupazione generale, presso la sua abitazione di Roma.



Ma adesso è completamente guarito, ha sconfitto il virus. Domenica scorsa è stato sugli spalti del Rocchi di Viterbo per vedere il Bari di suo figlio Luigi nella sfida contro la Viterbese. Martedì lo stesso Aurelio De Laurentiis ha presenziato ad un'Assemblea di Lega riguardo i diritti televisivi. Oggi finalmente riabbraccerà il suo Napoli. Il presidente del club partenopeo, infatti, sarà in tribuna d'onore per vedere il match contro l'Atalanta. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.