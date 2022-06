Tuanzebe non ha convinto, il calciatore inglese di origini congolesi farà rientro al Manchester United. Il Napoli adesso è alla ricerca di un quarto difensore centrale, che sia giovane ma pronto e che conosca il campionato italiano. Il nome più concreto è quello di Leo Ostigard, di proprietà del Brighton (fino al 2023) che quest'anno ha giocato in prestito al Genoa.



Il Brighton ha chiesto una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni, il Napoli si spingerebbe fino a 5. La società partenopea ha parlato anche con l'entourage di Ostigard per capire le intenzioni del giocatore. Un "sì" immediato, la piazza partenopea sarebbe una destinazione gradita. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.