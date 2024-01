Napoli, Ostigard spinge per il Genoa e frena l'arrivo di Perez

Il Napoli è alle prese con un altra problematica nel reparto difensivo. Da tempo De Laurentiis sta infatti cercando un rinforzo nel reparto che oggi vede numericamente protagonisti Juan Jesus, Rrhamani, Natan ed Ostigard in ordine di gradimento e adattabilità agli schemi di Mazzarri. E proprio il centrale norvegese è al centro di un importante intreccio di mercato.



Il Napoli, infatti, sta provando a inserirlo come contropartita tecnica con l'Udinese per abbassare le cifre dell'affare Neuhen Perez. La richiesta di 25 milioni è già stata abbassata e l'accordo potrebbe essere trovato intorno ai 17 milioni, ma De Laurentiis e Micheli hanno provato proporre Ostigard per abbassare l'impatto economico.



Il giocatore, tuttavia, non ha accettato la destinazione di Udine e sta spingendo per tornare al Genoa, club in cui in Italia ha avuto il primo grande impatto nell'annata 2022 prima di approdare al Napoli. Contatti sono in corso fra il suo entourage e il club ligure e stanno andando avanti in questi giorni. In caso di addio a titolo definitivo, l'incasso verrà girato poi all'Udinese per Perez.