Napoli, Ostigard vuole solo il Genoa. Che ha già pronta l'offerta

Marco Tripodi

Leo Ostigard ha deciso: nel suo futuro, per lui, c'è solo il Genoa.



Il difensore norvegese del Napoli, ormai virtualmente scaricato dal club campano come dimostra il tentato inserimento del suo cartellino nella trattativa con l'Udinese per Neuhen Perez, ha capito che per lui all'ombra del Vesuvio non c'è più spazio. Ma se proprio deve lasciare la maglia azzurra lo farà solo per quella rossoblù, vestita esattamente due anni fa, quando il Grifone lo prelevò in prestito dal Brighton senza però poterne poi riscattare l'intera proprietà a causa della retrocessione in Serie B.



I bei mesi trascorsi in riva al Mar Ligure, tuttavia, gli valsero la chiamata del Napoli che lo acquistò dagli inglesi per 5 milioni di euro e gli permise di prendere parte, seppur da comprimario, alla splendida cavalcata tricolore della passata stagione. Ora però il cerchio potrebbe richiudersi. Ostigard ha infatti fatto intendere di non gradire destinazioni differenti dal Genoa. Club che dal canto suo lo riaccoglierebbe a braccia aperta affidandogli il ruolo di sostituto di Radu Dragusin. E pur di rimettere il norvegese al centro della difesa, il Grifone avrebbe già pronta un'offerta da 7 milioni da recapitare a Fuorigrotta per ottenere il giocatore a titolo definitivo.