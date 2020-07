Napoli-Osimhen, avanti tutta: nei giorni scorsi l'attaccante è stato in città, ha ammirato le bellezze della Campania e ha incontrato De Laurentiis, mettendo le basi per il futuro. Il club partenopeo ha la forte volontà di chiudere l'operazione, dal Lille è arrivata l'apertura a trattare: la novità riguarda la possibile contropartita tecnica, quell'Adam Ounas che già negli scorsi mesi ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Nizza. L'attaccante algerino aiuterebbe ad abbassare il costo dell'affare: il Lille valuta Osimhen 50 milioni.