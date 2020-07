Una partita delicatissima per entrambe le formazioni si gioca al San Paolo domenica sera. La Roma, reduce da due sconfitte consecutive, non può permettersi più di sbagliare mentre il Napoli, dopo lo stop a Bergamo, sogna l’aggancio al quinto posto. I padroni di casa partono nettamente favoriti, secondo gli analisti, a 2,05, con i giallorossi dati vincenti a 3,45. Visti i reparti offensivi, e il ritorno di Dzeko e Pellegrini per i capitolini dal primo minuto, l’Over, a 1,60, è decisamente più probabile dell’Under, a 2,25. Così il 2-1 in favore dei ragazzi di Gattuso è in quota a 9,00 mentre quello per la Roma pagherebbe 12 volte la posta.