Il Napoli è a corto di attaccanti questa sera all'Olimpico di Roma. Contro la Lazio mancano Insigne, Mertens e Osimhen (il primo per squalifica e gli altri due per infortunio). A loro si è aggiunto il forfait nel pomeriggio di Fernando Llorente. Il Napoli su twitter ne ha annunciato l'assenza a causa di una lombalgia. Ma ecco arrivare su Twitter un appunto stizzito da parte di Jesus Llorente, fratello-agente del giocatore:



"Accusata in pomeriggio non è vero, Fernando è con la lombalgia da tre giorni. C'è chi vuole interpretare male la cosa, è sempre lo stesso".