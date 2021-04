Secondo quanto riportato da Il Mattino, con l'intento di trovare il giusto sostituto di Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto contatti con una decina di allenatori diversi. Circolano da tempo i nomi di Italiano, Juric e Spalletti. Ma non si possono escludere nemmeno quelli di Fonseca e Simone Inzaghi. In ogni caso, il tempo delle scelte non è ancora arrivato, perché prima dovrà essere raggiunta la Champions League sul campo e poi bisognerà interrompere il rapporto col tecnico calabrese.