La Gazzetta dello Sport descrive la scelta di Ancelotti su Insigne: "L’esclusione di Insigne ha destato qualche perplessità. L’impressione è che il capitano sia stato tenuto in panchina per punizione dopo i fatti accaduti giovedì con l’Arsenal al momento della sostituzione. Ancelotti non ha gradito l’atteggiamento dell’attaccante che l’ha accusato di averlo cambiato dopo un errore e, dunque, di averlo esposto alla contestazione della gente. Dovrà evitare altri incidenti di percorso, il Napoli, se vuole chiudere al secondo posto, perché l’Inter è a 6 punti e alla penultima giornata ci sarà lo scontro diretto al San Paolo"