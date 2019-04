Herman Mertens, padre di Dries Mertens, è intervenuto a Radio Crc: "La prima annata di Carlo Ancelotti? So che a Napoli in molti sono parecchio scontenti, ma pesa il grande gap creatosi con la Juventus. Anche la squadra ha sentito questa distanza, ed ha sperato prima nella Champions League e poi nell'Europa League. Si è sperato fortemente nella coppa, ma un po' di insoddisfazione c'è. Il calcio è così, succede questo quando non riesci ad esprimerti a certi livelli. Immagino proprio che anche mio figlio la pensi così, sperava in un risultato diverso contro l'Arsenal".