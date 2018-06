Pietro, padre di Lorenzo Tonelli, ha parlato a Radio Crc tornando sull'episodio che, fronte Napoli, ha più influito sulla lotta scudetto: "Sono rimasto un po’ con l’amaro in bocca per come sono andati gli arbitraggi, episodi come quelli di Inter-Juventus non possono succedere, la Juventus è la più forte e deve essere trattata come tutte le altre, è vero che deve vincere il campionato ma facciamoglielo vincere con i suoi mezzi. Purtroppo Sarri ha ragione quando dice che l’hanno persa in albergo, il contraccolpo psicologico è stato fortissimo, non è questione di tifare Napoli, anche se avesse giocato contro l’ultima della Serie A, quegli episodi restano un’offesa per lo sport, capisco che ci siano dietro interessi assurdi, ma i principi devono essere sani".