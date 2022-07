Ancora un pari per il Napoli in amichevole. A Castel di Sangro finisce 1-1 la gara con il Maiorca. Gli azzurri vanno in vantaggio nel primo tempo con Osimhen su calcio di rigore. Nella ripresa Raillo firma la rete del pareggio. Debutto per il nuovo acquisto Kim Min-Jae, in campo per 45'.