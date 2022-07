Il Napoli sta lavorando per trovare un portiere da affiancare a Meret, ma la permanenza dell'ex Udinese non è scontata: l'intesa per il rinnovo fino al 2027 c'è, ma il giocatore vuole capire se sarà lui il titolare di questa stagione o se c'è il rischio che finisca in panchina come negli ultimi anni. In quel caso, Meret spingerà per andare via e trovare una nuova sistemazione.