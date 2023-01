Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, nel prepartita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: "I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus? Non mi permetto di dare giudizi. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la Salernitana, che sarà molto difficile: dobbiamo pensare al nostro quotidiano".



Sulla Coppa Italia: "Siamo ancora per l'esclusione dalla Coppa ma andiamo avanti, cercando di fare una buona partita questa sera. Kvaratskhelia? Non c'è bisogno di un rinnovo: ha un contratto lungo e siamo molto sereni. Adesso è il momento di pensare al campionato e alla partita di oggi: siamo concentrati sul quotidiano".