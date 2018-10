Il giorno dopo la notizia del rientro in Italia di Kalidou Koulibaly, che ha abbandonato il ritiro del Senegal per un problema muscolare, arrivano maggiori dettagli sull'infortunio del difensore. A gonfialarete.com ha parlato infatti Pape Fèdhior, medico della nazionale africana: "Koulibaly è arrivato infortunato dopo il match di domenica col Napoli, abbiamo fatto una risonanza magnetica per valutare lo stato dell'infortunio ed è risultato avere una piccola lesione tra il grande e il piccolo adduttore. Visto che il dolore non passava è tornato a Napoli per proseguire le cure".