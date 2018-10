Carlo Ancelotti non ha mai fatto a meno di Kalidou Koulibaly: come riporta Il Mattino, il centrale senegalese fin qui ha collezionato 900 minuti. Ora, però potrebbe essere proprio il senegalese a necessitare di un turno di stop. Koulibaly è entrato in diffida dopo la quarta ammonizione ed in vista della delicata gara contro la Roma, Ancelotti potrebbe concedergli un turno di riposo ad Udine per evitare rischi.