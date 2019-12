Dopo la presentazione ufficiale e qualche giorno di ritiro, Gennaro Gattuso è pronto al primo vero debutto. Il Napoli, infatti, ospita al San Paolo il Parma nel secondo anticipo della sedicesima giornata di campionato. Il 4-0 sul Genk non è bastato ad evitare l'esonero di Ancelotti: Gattuso, dunque, torna su una panchina di Serie A 202 giorni dopo l'ultima volta (26 maggio, Spal-Milan 2-3). Fischio d'inizio alle 18.30 anzichè alle 18: nella notte, il maltempo ha danneggiato parte della copertura dell'impianto campano, motivo per cui - poco dopo l'ora di pranzo - è stato ufficializzato il rinvio di mezz'ora della gara. Oltre a Gattuso in panchina, ci sarà un'altra novità: il Napoli, infatti, scenderà in campo con una maglia speciale grigio-nera che punta ad omaggiare i quartieri cittadini.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 34 i precedenti totali, con 15 vittorie del Napoli, 7 pareggi e 12 successi emiliani. Ristringendo il campo alle gare giocate in Campania, invece, nei 17 precedenti spiccano le 9 vittorie del Napoli, i 4 pareggi e le altrettante vittorie gialloblu. Gattuso prova a dare la scossa: il Napoli, infatti, non vince in campionato da sette partite. Il Parma, invece, è reduce dal successo di Genova contro la Samp.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne



Parma: Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo: Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho