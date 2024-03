Napoli, partito il casting allenatore: tre idee e una sorpresa

Il casting per il futuro allenatore del Napoli è appena partito. Dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, Aurelio De Laurntiis ha scelto di affidarsi a Francesco Calzona, candidato a una possibile riconferma in vista della prossima stagione. Tuttavia, il patron partenopeo, al di là del buon impatto del tecnico calabrese, sta studiando tutte le possibili soluzioni in vista dell’annata ‘24/’25.



Una delle opzioni preferite del numero uno azzurro è Antonio Conte, con cui ha un rapporto privilegiato, intenso, frontale, al quale riconosce (giustamente) autorevolezza e spessore. C'è poi Stefano Pioli del Milan, rimasto - per stile, sobrietà e preparazione - un’idea. E poi Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina e visto come un’occasione per lanciare il Napoli verso una nuova epoca.