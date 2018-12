Il Napoli non sembra intenzionato ad effettuare acquisti nel mercato di gennaio, confermando quello che ormai è diventato un modus operandi da parte di Aurelio De Laurentis. Ciò non significa che il Napoli non si stia muovendo sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la società è in prima linea per l'acquisto di Manuel Lazzari, terzino della Spal, autentica rivelazione di questa stagione. Con la probabile partenza di Hysaj, Lazzari potrebbe rappresentare il rimpiazzo perfetto. Per strapparlo alla Spal però servono oltre 15 milioni di euro. Il Napoli potrebbe acquistarlo a gennaio per poi lasciarlo alla Spal fino a fine stagione, come fece con Inglese la scorsa stagione.