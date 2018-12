La Gazzetta dello Sport svela del patto anti-Juve tra Carlo Ancelotti ed il suo Napoli: "Il morale è alto, nonostante tutto. La resa non appartiene all’ambiente napoletano. Ne ha discusso con la squadra, Carlo Ancelotti, prima della partenza per Bergamo. Gli undici punti che dividono il suo Napoli dalla Juventus impressionano, ma soltanto fino ad un certo punto. Perché il campionato è lungo e le sorprese vanno considerate. E allora, nessuna depressione. Stasera, contro l’Atalanta ci vorrà il solito Napoli, quello determinato, deciso e, magari, un tantino più pratico negli ultimi venti metri. Il gruppo è unito e motivato, con l’allenatore ha stretto un patto di resistenza, un modo per tenersi quanto più possibile nella scia della capolista.L’allenatore ha ribadito alla squadra di non guardare la classifica, di non farsi condizionare dai numeri e di giocare come ha sempre fatto, aggiungendo un tantino di cattiveria in più in fase conclusiva"