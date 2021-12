Attimi di paura per Adam Ounas. Il fantasista del Napoli questa mattina si è allenato regolarmente a Castel Volturno e poi è tornato nella sua abitazione a Posillipo per le 15, prima di recarsi allo stadio in vista della partenza verso Milano con la squadra.



Di rientro a casa è stato rapinato. Due ladri a bordo di uno scooter hanno atteso Ounas sotto la sua abitazione, seguendolo poi nel suo garage. Lì, armati, lo hanno immobilizzato rubandogli soldi in contanti, orologio e catenina per un valore di circa 4-5000 euro.