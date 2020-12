Fantamercato, suggestione, pazza idea, sogno. In qualsiasi modo vogliamo definirlo, l’arrivo di Lionel Messi al Napoli è alquanto improbabile. Eppure una piccolissima speranza per i tifosi partenopei c’è. I betting analyst, infatti, hanno aperto una scomessa sul talento argentino, in rotta con il Barcellona già da qualche mese. La possibilità di vedere la Pulce calcare i campi della Serie A che per anni hanno visto Diego Armando Maradona, riferisce Agipronews, è offerta a 50,00 (entro il 30 settembre 2021). Una quota molto alta che però lascia aperta una porta ad un Maradona-Bis, come accadde nel 1984 quando il Pibe de Oro scelse la Serie A e il Napoli.