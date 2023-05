Fino a sei anni fa giocava nel Matera in Serie D, oggi è campione d'Italia con il Napoli e trascinatore della squadra in una stagione magica. Per Giovanni Di Lorenzo arriverà il rinnovo fino al 2028. Dato che compirà a breve trent'anni e alla scadenza della nuova firma ne avrà 35, il contratto del giocatore toscano potrebbe essere "a vita" con la maglia del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.