La straordinaria cavalcata in Serie B della Cremonese quest'anno ha portato alla promozione nel massimo campionato italiano. Tra i protagonisti della stagione c'è sicuramente Gianluca Gaetano che è riuscito ad affermarsi con 7 gol, 5 assist e tante giocate di alto livello.



Adesso per lui il futuro è in Serie A. Farà rientro inizialmente al Napoli (era in prestito alla Cremonese) e sarà osservato da Spalletti nel ritiro di Dimaro. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, c'è la Salernitana che è sulle sue tracce e ha avviato i contatti per portarlo al servizio di Davide Nicola.