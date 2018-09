Faouzi Ghoulam è pronto a mettere fine al lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo: il terzino sinistro del Napoli è pronto a sostenere un check up fondamentale per il suo rientro in campo, come riferisce il Corriere dello Sport. Venerdì 7 settembre Ghoulam sarà a visita dal professor Mariani a Villa Stuart per capire come ha risposto il ginocchio destro dopo l’operazione del 4 luglio con la rimozione di una placca in titanio. Dopo dieci mesi di stop ora Ghoulam può avere l’ok clinico per tornare ad allenarsi pian piano con il gruppo, appuntamento per il 7 settembre.