In casa Napoli c'è un dubbio legato al futuro. Con l'addio di Lorenzo Insigne a fine stagione, bisognerà trovare un sostituto di quello che è attualmente il capitano. Diverse le ipotesi, partendo dalla valorizzazione di Lozano sull'out mancino, passando per giovani da far emergere, fino a qualche parametro zero.



Nell'ultima categoria c'è Adnan Januzaj, attualmente in forza alla Real Sociedad. Il suo contratto con il club spagnolo scadrà il prossimo giugno 2022, dopodiché sarà svincolato. Quest'anno a San Sebastián ha collezionato 30 presenze, 4 gol e 3 assist, la stagione passata ha affrontato proprio il Napoli in Europa League al Maradona durante la fase a gironi. Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il Napoli ha iniziato a parlare con l'entourage di Januzaj e le prossime settimane (o i prossimi mesi) potrebbe esserci uno sviluppo. L'esterno belga piace al club campano, risponde a quelle che sono le esigenze del futuro.