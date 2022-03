Nella prossima sessione di mercato il Napoli dovrà effettuare qualche operazione in più, visti gli addii che ci saranno a fine stagione. Nel reparto avanzato al momento nessuna conferma per Mertens, che sembra destinato a lasciare il club azzurro dopo 9 stagioni.



Per sostituirlo, il Napoli ha strizzato l'occhio ad Andrea Belotti. Il centravanti è in scadenza con il Torino e a fine campionato arriverà più di un'offerta da parte dei club per ottenerlo a zero. De Laurentiis dovrebbe quantomeno pareggiare l'offerta di Cairo, ovvero 3 milioni a stagione. Ma quella napoletana non sembrerebbe la destinazione preferita per la famiglia Belotti, che punterebbe a Milano o Bergamo, sponda Atalanta. Lo riporta oggi Tuttosport.