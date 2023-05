Nuova pista di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che ovviamente sta iniziando a pensare a nuovi acquisti e, più in generale, anche a eventuali rimpiazzi per i big che potrebbero partire. Secondo quanto riportato da media francesi, il club partenopeo ha messo gli occhi sul difensore centrale del Lens Kevin Danso. Di nazionalità austriaca, 24 anni, si sta imponendo in questa stagione come uno dei migliori centrali della Ligue 1. Il suo trasferimento non sarà facile, perché sulle sue tracce c'è anche l'Inter e il club francese chiede almeno 20 milioni di euro per lui.