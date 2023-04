Archiviate le prestazioni delle Coppe europee con alterne fortune Juventus e Napoli si ripresentano in campo per disputare gli ultimi impegni di un campionato che, pur volgendo al termine, non è ancora tutto deciso, a cominciare dalla zona Champions. Si gioca per la Champions domani in quel di Torino dove la Juve ospita la capolista Napoli con fischio d’avvio alle 20:45. E’ il big match della trentunesima giornata che arriva giusto qualche giorno dopo gli impegni in settimana di entrambe nelle competizioni europee. Scenderanno però in campo con un morale diametralmente opposto: i padroni di casa a mille per aver staccato il visto alle semifinali di Europa League con il pari a Lisbona contro lo Sporting ed anche per aver riottenuto i quindici punti di penalizzazione ed è ora al terzo posto con cinquantanove punti conquistati dietro la Lazio a sessantuno e davanti la Roma a cinquantasei; gli ospiti, invece, delusi per aver fallito lo storico accesso alle semifinali di Champions nel confronto tutto italiano con il Milan. La Juve in campionato è reduce da due sconfitte esterne consecutive con la Lazio e contro il Sassuolo. Di contro il Napoli dopo la vittoria di misura in quel di Lecce non è andato oltre il risultato ad occhiali al Maradona contro il Verona che non ha compromesso naturalmente le velleità di vincere il terzo scudetto della sua storia forte dei quattordici punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica a sessantuno. Per i bianconeri c’è da riscattare la pesante sconfitta nella gara di andata terminata per 5 a 1 grazie alla doppietta di Osimhen, ed i gol di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas con la rete della bandiera dei bianconeri firmato da Di Maria al 42°. I partenopei hanno giocato contro la Juventus in sei differenti competizioni per un totale di 179 partite, ottenendo 45 vittorie, 50 pareggi e 84 sconfitte. In totale 205 gol fatti e 277 gol subiti. Partita da quasi tripla del gli analisti che propongono leggermente favorito il Napoli e offrono il 2 a 2,65, vicino al 2,87 per l’1 e con l’X che moltiplica per 3,10. Tra i possibili primo o ultimo marcatori del confronto è leader Osimhen a 5,75, Simeone a 7,25, Vlahovic a 8,00, Kvaratskhelia a 8,50, Milik a 8,75, Raspadori e Kean a 10.