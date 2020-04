Secondo Tuttosport: “Cairo si appresta a vivere, in tandem con il ds Bava, un prossimo mercato piuttosto movimentato. Se la scorsa estate il mantra è stato quello della conferma, al prossimo giro di giostra tante saranno le cessioni. Il Toro, come ogni altra società, venderà a costi minori rispetto a qualche mese fa: confermati Lyanco e Bremer, dal deludente Djidji ai più quotati Izzo e Nkoulou tutti sono in bilico. Su Izzo gravitano alcune di Premier League e l’Inter di Conte che ha quel Gagliardini da tempo molto gradito alla dirigenza granata, su Nkoulou potrebbe entrare non soltanto il Napoli”.