Il dubbio più grande in casa Napoli è legato al futuro allenatore. Gattuso alla scadenza del contratto andrà via, non sarà più legato al club azzurro. Al suo posto ci sono tanti nomi in ballo, tra cui anche allenatori stranieri.



Il più chiacchierato è Galtier, tecnico del Lille. All'estero piacciono anche Rudi Garcia e Sergio Conceiçao del Porto che ha stregato De Laurentiis nella vittoria in Champions League contro la Juventus. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.