Il mercato in entrata del Napoli è stato a dir poco entusiasmante. Otto colpi messi a segno fino a qui ma il lavoro del ds Giuntoli non è ancora terminato. Già, perché manca la ciliegina sulla torta, il nuovo portiere titolare.



Al centro dei pensieri c'è sempre stato Keylor Navas. I contatti con il PSG sono quotidiani per il trasferimento in azzurro del costaricano. Il club francese lo libererebbe garantendogli una cospicua buonuscita che consentirebbe al Napoli, con un biennale più opzione per un'altra stagione, di garantirgli un ingaggio considerevole sfruttando anche il Decreto Crescita. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.