Secondo quanto riporta l'edizione genovese di Repubblica, per Laxalt del Genoa ci sono già West Ham e Zenit San Pietroburgo. Da ieri, un'altra squadra si è fatta avanti per il terzino sinistro: il Napoli. Il Genoa ha già fissato il prezzo per il calciatore uruguaiano, chiedendo 20 milioni per il suo cartellino.