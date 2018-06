La redazione di RaiSport ha aggiornato sull'interesse del Napoli per Meret: "Sul portiere arrivano conferme: il calciatore dell'Udinese piace ma a determinate condizioni. C'è un alleato, ovvero l'agente Federico Pastorello, che si sta muovendo per far dismettere il suo talento: l'opzione Napoli stuzzica molto. La valutazione dell'Udinese da 20 milioni ed anche più viene ritenuta elevata, il Napoli potrebbe proporre qualche contropartita tecnica ad esempio Ciciretti, Insigne jr e magari altri tipi di valutazione".