A Luciano Spalletti toccherà cercare nuove motivazioni dopo la delusione che il Napoli ha vissuto contro la Roma. Sulla carta l'impegno in casa dell'Empoli è quello giusto per riportare il morale in alto, visto il «2» a 1,60 contro il 5,55 dei toscani (a secco di vittorie dallo scorso dicembre) e il 4,00 del pareggio. Rimane solida anche la fiducia degli scommettitori, visto il 60% delle giocate a favore dei partenopei. Entrambe le squadre hanno chiuso oltre la metà delle loro partite in Over 2,5: un'altra partita con almeno tre reti complessive si gioca a 1,60 su planetwin, mentre la possibilità che entrambe vadano a segno è a 1,62. A proposito di gol, Osimhen svetta a 1,75 nella lista di potenziali marcatori, seguito da Insigne a 2,30. Pinamonti è invece il più pericoloso tra i toscani (a 3,50), con il rientrante Di Francesco a 4,75.