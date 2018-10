Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrà Orestis Karnezis tra i pali nella sfida contro l'Udinese. Ospina, che torna solo oggi dagli impegni con la Colombia, si accomoderà in panchina. Difficile la convocazione per Alex Meret: clinicamente guarito, non è ancora al meglio.