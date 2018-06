Come riferisce TuttoSport, beffa per il Napoli per il modo in cui Younes si è fatto male: il tedesco si è infortunato da solo in allenamento. Nel corso della prossima settimana, prima del raduno a Castel Volturno del 9 luglio, dovrebbe recarsi a Villa Stuart per sostenere le visite mediche: resta per il Napoli il desiderio di cedere il calciatore.