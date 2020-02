Lorenzo Insigne è l'assenza dell'ultim'ora nel Napoli: era previsto come titolare nelle scorse ore, ma ha avuto problemi fisici nella rifinitura e quindi parte fuori. Non è titolare, ma è comunque in panchina. È a disposizione di Gattuso anche Koulibaly, non al meglio ma comunque in panchina. Entrambi non sono al top e l'allenatore del Napoli ha preferito non correre rischi visti i tanti impegni ravvicinati.