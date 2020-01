A svelare la verità sull'assenza di Kalidou Koulibaly nel match di domani contro l'Inter è stato direttamente Rino Gattuso. Queste le sue parole in conferenza stampa sulle condizioni del difensore senegalese: "Come Koulibaly? Ci abbiamo provato, lui ha dato grande disponibilità ma non mi sembra il caso di rischiarlo per perderlo a lungo. Lui avrebbe voluto giocare, ma è corretto non rischiare".