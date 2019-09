Dries Mertens ha l'offerta sul tavolo. Da più di 10 giorni, mentre il belga è tornato straordinario protagonista in questo inizio di stagione col suo Napoli, segna in ogni modo e con continuità, si è ripreso lo scettro che ha avuto per larghi tratti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo sul tavolo un contratto fino al 2022 per 4 milioni di euro a stagione, confermando lo stipendio attuale ma ritoccando i bonus in caso di vittorie di squadra con trofei alzati al cielo. Insomma, un biennale pur di tenere con sé Dries.





LA SITUAZIONE - Ad oggi, Mertens non ha ancora firmato perché vuole capire se potrà ricevere proposte importanti dall'estero. Tradotto: l'ultimo grande contratto della carriera prevede un attimo di calma per guardarsi attorno in caso di offerte irrinunciabili da altri campionati, Mertens prende tempo ma la priorità totale va al Napoli e alla città di Napoli dove si trova più che bene. Un legame fantastico con i tifosi, la gente e la squadra che lo orienta a rinnovare, in più Carlo Ancelotti in questi giorni ha insistito molto con la società per fare di tutto pur di blindare Mertens, giocatore che vuole tenere con sé ancora a lungo. Una mossa importante anche per avvicinare il belga alla firma. Il traguardo è più vicino, ma Dries si guarda attorno prima di mettere nero su bianco.