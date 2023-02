Vince a Francoforte in casa dell’Eintracht, ma giocando così avrebbe potuto vincere ovunque, a Monaco di Baviera come a Madrid e perché no, anche a Manchester e a Parigi o dove lo porterà il sorteggio per i quarti di finale, virtualmente già conquistati dopo l’andata in trasferta.A novembre, alla sosta, il pensiero era: Spalletti saprà ricominciare bene allo stesso modo in cui ha interrotto? Siamo arrivati a fine febbraio e il Napoli oggi è persino migliore di allora.che è possesso ma anche ripartenza, che è forza unita a velocità, che è tecnica sommata all’ordine. Perché il Napoli, questo Napoli che va a Francoforte e impone il suo calcio, sarebbe forte anche con un altro centravanti,perché gli riescono i colpi che solo i veri campioni osano pensare. Che dire del rigore conquistato in quel modo? Era un pallone talmente perso, da fare sembrare tremendamente ingenuo il difensore, ma lui, gattone rapidissimo e scaltro, che pare impossibile sia tanto veloce con quelle leve lunghissime, in 4 metri ne recupera 2, chissà come fa, e l’altro si gira e lo scalcia.girato intorno alla difesa avversaria, per saltare esattamente là, dove sarebbe sceso il pallone, arrivando così, più in alto con la testa che il portiere Dragowski con le mani. E il gol alla Roma? Chi al mondo avrebbe anche solo pensato, in quella posizione,L’Eintracht parte fortissimo e magari Spalletti non se l’aspettava. Serve un quarto d’ora per capirci qualcosa, giusto il tempo perché Kolo Muani, capirà presto che non è la sua serata, spari un diagonale poco fuori la porta, ma soprattutto perché Lobotka accenda il motore e risistemi lo spartito.Arriva il rigore, che Kvara regala, ma Trapp è uno bravo. Poi il gol del vantaggio e un minuto dopo quello del raddoppio, vanificato solo dallo scivolone di un difensore, che manda Osimhen in fuorigioco.Anguissa e Lobotka rubano e comandano e dirigono. La difesa è perfetta, Kim un affare esattamente come Kvara.col Napoli che sbaglia il raddoppio almeno 2 volte in modo netto (imperdonabile Kvara), prima di trovarlo finalmente col sinistro di Di Lorenzo.per l’espulsione proprio di Kolo Muani, reo di un fallo netto ma non cattivo, di quelli su cui quasi sempre il colore del cartellino è diverso, ma tant’è.@GianniVisnadi