Il Napoli batte un nuovo colpo di mercato: dopo la coppia Demme-Lobotka, già a disposizione di Gattuso, e la chiusura dell'affare Rrahmani per giugno, Cristiano Giuntoli ha chiuso una nuova trattativa. Vicinissimo, infatti, l'arrivo di Andrea Petagna per l'estate.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, intesa trovata su una base di 17 milioni + bonus, lasciando poi Petagna in Emilia in prestito. La volontà del club partenopeo è di far sostenere all'attaccante le visite mediche prima della fine di questa sessione di mercato, entro venerdì.