Il Napoli è alla ricerca di un profilo che corrisponde perfettamente a quello di Andrea Petagna. Il direttore sportivo azzurro non ha esitato un attimo ad affondare il colpo. ​Negli ultimi giorni è sceso in campo anche De Laurentiis che ha avuto colloqui telefonici con il presidente Mattioli.



Il Napoli ha offerto 22 milioni più 2 di bonus con pagamento dilazionato, la Spal resiste, non ha intenzione di privarsi Petagna, attaccante su cui si poggiano le speranze di Semplici riguardo alla salvezza. L’alternativa è Mateta del Mainz ma ci sono due perplessità per l’operazione: le condizioni fisiche dell’attaccante francese che nella prima parte della stagione è stato fermo per un infortunio al menisco e il prezzo del cartellino.