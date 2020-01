Prime parole perda neo giocatore del. L'attaccante, che resterà in prestito allafino al termine della stagione, ha pubblicato un lungo messaggio, corredato da una foto con il presidente De Laurentiis, sul proprio profilo Instagram: "Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine, Spal”.