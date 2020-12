Ieri c'è stata una netta vittoria da parte delgrazie allo 0-4 emerso a Crotone. Tra i protagonisti del match, a cui Gattuso ha assegnato una maglia da titolare, che ha cercato a lungo il gol. Rete che è arrivata nei minuti di recupero quando l'ex Spal ha scaricato il destro in area a tu per tu con Cordaz.C'è stata grande gioia per il suo gol, di cui aveva tanto bisogno (nonostante abbia già segnato contro il Benevento). La panchina non ha nascosto l'entusiasmo, così come sui social ha fatto lo stesso Petagna:. Tanti i commenti dei compagni sotto il suo post Instagram, a partire da: "Che destro". Il compagno di reparto,: "Andreeeeeeaaaaaaa".: "Hai meritato bomber". Questo Napoli dimostra di essere veramente tanto unito.