In attesa di liberare Giuntoli - ormai è questione di giorni - il Napoli ha già voltato pagina con l'annuncio di Rudi Garcia.La priorità è quella di tenere Kvaratskhelia, Osimhen può partire solo per una cifra superiore ai 120/150 milioni di euro e bisognerà trovare un difensore per sostituire Kim diretto verso il Bayern Monaco.- Qualcosa il Napoli cambierà anche a centrocampo, dove il nome nuovo in entrata è quello di Carlos Alcaraz, argentino classe 2002 del Southampton retrocesso in Championship.. Il profilo di Alcaraz piace molto al capo scouting Maurizio Micheli - con l'addio di Giuntoli avrà più poteri sul mercato - che aveva iniziato a seguirlo già un anno fa. Ne aveva parlato anche con Spalletti che era letteralmente impazzito per questo gioiellino argentino e in lui aveva già visto un giocatore 'alla Nainggolan' da far giocare sulla trequartista.- Proprio lì, dove l'ha piazzato l'allenatore del Southampton Russell Martin che l'ha fatto giocare anche da punta centrale. L'intuizione di metterlo sulla trequarti però è stata vincente ma può giocare anche qualche metro più indietro, da mezz'ala:, e spesso il pallone se lo va a prendere direttamente lui.- L'impatto con la Premier League è stato positivo, dopo una sola stagione ha già gli occhi di diversi club puntati su di lui:ma assicura che in prospettiva può diventare un titolare fisso della nazionale argentina per molti anni. Il Napoli sta pensando di portarlo in Italia dopo averlo seguito da tempo, Alcaraz è il nome nuovo per il centrocampo.