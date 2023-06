Il Cagliari non è disposto a fare sconti per Nahitan Nandez. Tra le squadre interessate all'uruguaiano c'è il Napoli, ma è probabile che non venga ceduto in questa sessione di mercato e che parta a parametro zero nel 2024. Il suo agente ha spiegato che diverse società di Serie A sono interessate a lui e l'entourage non disdegnerebbe di far lasciare la Sardegna al suo assistito tra un anno perché così gli permetterebbe di avere anche uno stipendio più alto. A queste condizioni - cessione a 7-8 milioni - il presidente del Cagliari sembra essere poco propenso a sedersi ad un tavolo e aprire qualsiasi tipo di trattativa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.