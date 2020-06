Il Mattino fa il punto sui potenziali ricavi del Napoli per questo finale di annata: "Vincere la coppa Italia significherebbe in termini economici al Napoli incassare 5.3 milioni per i diritti tv (alla finalista ne andranno 3,2) e a questi andrebbero aggiunti i ricavi per la partecipazione alla Supercoppa, cifra che ammonterebbe a circa 3.3 milioni se la finale si giocasse in Arabia Saudita (2 in altra location) e in più bisognerebbe aggiungere i circa 3 milioni per la partecipazione certa alla fase a gironi di Europa League: in totale, quindi, circa 11.6 milioni (10.3 se la Supercoppa non si giocasse in Arabia Saudita).



La qualificazione alla Champions League garantirebbe come cifra per la partecipazione alla fase a gironi 15,25 milioni (questa la cifra riferita all’edizione attuale), alla quale vanno aggiunti i ricavi per il ranking storico, cifre che però potranno essere stabilite solo al momento effettivo che si conoscerà il quadro completo delle 32 partecipanti.



Al Napoli, quindi, se riuscisse a centrarla, l’accoppiata coppa Italia-qualificazione in Champions League varrebbe almeno 23.85 milioni"